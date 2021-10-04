Пользователи по всему миру через сервис Downdetector сообщили о сбоях в работе мессенджеров и социальных сетей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Сбои наблюдаются в работе Facebook, Instagram и Whatsapp. Некоторые пользователи сообщают о невозможности зайти в Google, Youtube, Twitter и TikTok. Неполадки возникли и при входе в «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Среди тех, кто пожаловались на сбои в работе и пользователи из Казахстана. Также казахстанцы делятся информацией о сбоях в одном из немногих работающих сервисов - Telegram.

За сбой извинился Facebook в своём Twitter-аккаунте.

- Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства, - написала компания Загрузка твита... .

Instagram также сообщили о проблемах с доступом.

- Instagram и друзьям сейчас непросто, и у вас могут возникнуть проблемы с их использованием. Потерпите нас, мы в деле! - отметили в Загрузка твита... .

В пресс-службе «ВКонтакте» журналистам РИА Новости опровергла сообщения о сбоях в работе соцсети. Они заверяют, что все сервисы компании работают.

