Конина – излюбленное мясо не только жителей центральной Азии, но и всего мира. Для кочевников такое кушанье не редкое блюдо. Конину здесь употребляют в пищу так же часто, как мы регулярно кушаем говядину.. Оно прекрасно подходит для кочевого образа жизни – мгновенно усваивается, всего за несколько часов, против суток, которые усваивается говядина. К тому же конина обладает согревающим эффектом. Оно невероятно вкусное, сытное и полезное, его польза доказана немалыми исследованиями. Сейчас конину подают в лучших ресторанах мира. Едят его как самостоятельное блюдо, так и с гарнирами. Остановимся на пользе конины для организма. Мясо коня считается диетическим, а мужчинам такое мясо помогает улучшить потенцию, повышается качество спермы, снижается угроза возникновения бесплодия. Кроме этого, женщины, часто употребляющие конину, меньше страдают женскими заболеваниями, улучшается гормональный фон. Отлично подойдет конина и для любителей правильного питания. Оно избавляет от лишнего веса, может ускорить метаболизм, стимулировать процесс расщепления жировых отложений. При регулярном употреблении конины можно избавиться от 5 килограммов веса за 14 дней, при этом не причиняя вред организму.