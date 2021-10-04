Как вы бы не старались держать в идеальной чистоте стеклянные крышки от кастрюль и сковородок, под ободком всегда будет скапливаться жир, нагар и накипь. Которые не так просто очистить с помощью проточной воды и средством для мытья посуды.

Самый простой и девственный способ залить загрязнившийся ободок крышки на 20 минут перекисью водорода, а затем присыпьте это место пищевой содой. Кончик ножа обверните тканью и пройдитесь им по труднодоступным местам ободка. Вместо ножа можете использовать другие острые предметы. Сделайте раствор из воды и соды из расчета два литра жидкости на две столовые ложки воды. Поместите крышку в жидкость и отправьте на огонь на 30 минут. Зубной щеткой пройдитесь по загрязнившимся местам, а после ополосните ее под чистой водой. Также хорошо поможет справиться с застарелым жиром под ободком паста, приготовленная из хозяйственного мыла, соды и горчицы. Растворите в стакане кипятка 200 грамм натертого хозяйственного мыла, добавьте по две столовые ложки горчицы и соды. Размешайте средство до однородной консистенции, а затем с помощью зубной щетки и пасты отчистите загрязненные места.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay