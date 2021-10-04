– Благая инициатива проходит в рамках общегородского санитарно-месячника и «Дня посадки деревьев». Главная цель мероприятия - благоустройство зелёного Уральска, сохранение и приумножение зелёных насаждений. В девятом микрорайоне города высажено двести штук саженцев. В других районах города, посёлках и сельских округах также начаты работы по посадке деревьев. Работы по озеленению и санитарной очистке города проводятся ежегодно в весенний и осенний периоды. Данный месячник санитарно-санитарной очистки продлится в течение одного месяца, - сообщили в пресс-службе акима города.

– Посадка деревьев - дело благое. Если уход за каждой привитой ивой будет хорошим, то уже завтра будет пасущаяся листва. И это улучшит экологическую обстановку, создаст благоприятный климат. Сегодня жители посёлка активно включились в благое дело, — говорит Жубан Жумагалиев.

– Сегодня активные студенты берут в руки лопаты и вносят свой вклад в благородное дело. Дополнительно посажены 300 тополей вдоль трассы в сторону Саратова. В предстоящие субботники на других территориях посёлка будет проведена соответствующая работа, - сказал заместитель акима посёлка Асылжан Хайруллин.

– Это подарок банка в Уральске к 15-летию работы в Казахстане. При участии сотрудников банка сквер пополнился 15 ёлками. Уходом за ёлками также будут заниматься сами сотрудники банка, - добавили в городском акимате.

В сентябре в Уральске стартовал санитарно-экологический месячник, который продлится до конца октября. По информации пресс-службы акима города, второго октября для санитарной очистки территории города был организован субботник. В нём приняли участие государственные служащие, местные жители, представители организаций, общественности, студенты, молодежные организации.В рамках санитарно-экологического месячника сотрудники организации-учреждения данного поселка проводят работы по озеленению. По словам акима посёлка Деркул Жубана Жумагалиева, всего на территории села посажено около 400 тополей.Трасса Саратовского направления посёлка Зачаганск пополнилась новыми тополями. Наряду с сотрудниками аппарата акима Зачаганска активно участвуют в этой работе и студенты.Сотрудники одного из банка также высадили саженцы елей в сквере «Лепесток».