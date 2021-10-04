В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность, вечером - проливные дожди. В дневное время температура воздуха составит +8..+10, ночью похолодает до 0..-2. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +13..+15 градусов, ночью - +5..+7 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность, ночью - дождь. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

Однако уходящий циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят своё влияние на северные, центральные и восточные области Казахстана.

