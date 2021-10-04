На этот раз мужчина напился в вагоне поезда и нарушал покой пассажиров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что сняли 48-летнего жителя ВКО на станции Уштобе. Мужчина распивал алкогольные напитки в поезде направлением Семей - Кызылорда. За распитие алкоголя в общественных местах с начала года уже привлекается уже второй раз.

Ещё один нетрезвый пассажир путешествовал из Алматы в Мангистау. 21-летний житель Кызылординской области также вёл себя неприлично, за что был привлечён к ответственности.

- Аналогичный случай произошёл с пассажиром авиарейса Нур-Султан - Алматы. 34-летний житель столицы, находясь в нетрезвом состоянии, выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников. За свой поступок мужчина оплатит штраф, - сообщили в ведомстве.

