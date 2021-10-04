У автора видео супа с червями в больнице Актау попросили прощение

Инцидент произошёл в июле, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Видео третьего октября опубликовало издание «Экспресс-К».

- В сети появились кадры, которые якобы сняты в детском отделении медучреждения в Актау, - написали журналисты.

Блогер Азамат Сарсенбаев прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

- Можете считать это официальным ответом со стороны Мангистауской областной детской больницы, касательно ролика с «червём в супе» в хирургическом отделении. Питание предоставляется в больницу организацией «ТОО Жалын Өрт сөндіруші». Данный случай произошёл в июле месяце 2021 года в хирургическом отделении, о чем были осведомлены эпидемиолог больницы, а также представители ТОО Жалын. С автором данного видеоролика была проведена беседа представителями организации ТОО Жалын и ими же были принесены извинения по данному инциденту. После подобных случаев в стенах больницы не выявлялось, - написал Сарсенбаев.

Он также приложил скиншот с перепиской с автором видео, которая отметила, что сама удалила видео.

Стоит отметить, что согласно открытым данным, вид деятельности «ТОО Жалын Өрт сөндіруші» отмечен как «прочие электромонтажные работы» и «оптовая торговля прочими машинами и оборудованием», а не организация питания.

