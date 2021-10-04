Сегодня, четвёртого октября прошло министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Казахстан на заседании представлял министр энергетики Магзум Мирзагалиев, сообщили в пресс-службе ведомства.

- По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения, - говорится в сообщении.

То есть квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составит 1,524 млн барр/сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тысяч барр/сутки.

