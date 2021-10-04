Трагедия случилась 30 сентября, однако видео с места ЧП появилось только сейчас, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло на 44-ом километре трассы Алматы - Бишкек.

- Предварительно установлено, что 47-летний водитель Нива-2121, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с Foton. Далее, авто по инерции наезжает на фонарный столб и выезжает на встречную полосу, где сталкивается с BMW-525 и Mitsubishi, - рассказали в ведомстве.

Водитель Нивы погиб на месте. В результате аварии пострадали 22-летний водитель BMW и 44-летний пассажир Mitsubishi. Полиция начала расследование.

