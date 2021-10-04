Комплексное обследование бассейна реки Урал провели ещё в конце апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Минэкологии РК

В пресс-службе министерства экологии Казахстана сообщили, что специалисты отобрали пробы в местах сброса сточных вод и провели анализ по 33-38 показателям.

- По итогам комплексного обследования на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей установлено качество воды 4 и >5 класса, в Атырауской области – 1-4 класса, - говорится в сообщении.

Вода первого класса пригодна для всех видов водопользования. Второго класса - для всех категорий водопользования за исключением хозяйственно-питьевого назначения. Третьего - нежелательно использовать для разведения лососевых рыб, а для использования их в целях хозяйственно-питьевого назначения требуются более эффективные методы очистки. Четвёртого - пригодна только для орошения и промышленного водопользования. Пятого - для использования в целях гидроэнергетики, добычи полезных ископаемых, гидротранспорта.

На территории Западно-Казахстанской области в пробах воды реки Жайык отмечаются превышения норм первого класса качества по биохимическому потреблению кислорода, фосфору общему, аммоний-иону, железу общему, магнию и хлоридам.

- Обнаружение вышеуказанных загрязняющих веществ в чрезмерных количествах может быть вызвано таянием снега, размывом берегов и загрязнением воды в результате повышения уровня воды в паводковый период. Также были отобраны пробы атмосферного воздуха. По результатам мониторинга превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, - сообщили в ведомстве.

Воздействие АО «Жайыктеплоэнерго» и ТОО «Батыс су Арнасы» на качество воды не установлено.

В Атырауской области превышения норм первого класса качества отмечены по химическому потреблению кислорода, железу общему, нефтепродуктам, магнию, нитрит аниону, БПК5. В районе посёлка Индербор выявили коммунальные отходы, отходы авто и древесину. В верхней и нижней частях Центрального моста посёлка обнаружили под водой бесхозные суда, загрязняющие реку. Случаев превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено. Воздействие КГП «Атырау Су Арнасы», АО «Атырауская теплоэлектроцентраль», РКГП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод», РКГП «Атырауский осетровый рыбоводный завод», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» на качество воды не установлено.

В Актюбинской области в пробах воды реки Елек, которая является притоком реки Жайык, отмечаются превышения норм первого класса качества по аммоний-иону, ХПК, свинцу, фенолам, магнию, фторидам, хрому (6+), нитритам и минерализации.

- Источником загрязнения на территории области, оказывающим воздействие на экосистему реки Елек, являются Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром» с шлакоотвалом, АО «Актобе ТЭЦ», АО «Актюбинский завод хромовых соединений» с шламонакопителями. Ниже по течению реки расположены очистные сооружения АО Aktobe su-energy group, занимающегося водоснабжением и водоотведением города Актобе. В паводковый период предприятие осуществляет плановый сброс условно очищенных сточных вод в реку Елек, - отметили в Минэкологии.

Источниками загрязнения вод реки Елек также могут быть многочисленные животноводческие хозяйства, расположенные в непосредственной близости от русла реки. Также по течению реки Елек источником загрязнения являются пруды-испарители бывшего химического завода имени Кирова в городе Алга.

