- 25 сентября около 1:17 сотрудниками патрульной полиции в районе одного из многоэтажных домов на улице Азаттык остановили ВАЗ-2110 (на учёте в России). При досмотре от водителя исходил запах алкоголя. По результатам медицинской экспертизы установлено, что 50-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении данного гражданина составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда водитель лишён права управления транспортным средством на семь лет и подвергнут административному аресту на 15 суток, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в связи с увеличением количества правонарушений среди водителей авто с иностранным учётом в Атырау с 16 по 30 сентября прошло оперативно-профилактическое мероприятие. Стражи порядка выявили около тысячи нарушителей ПДД.Всего выявили 77 иномарок с долгами за неоплаченные штрафы на сумму трёх млн тенге. Из них 56 автомобилей из России, 19 - из Армении, один из Кыргызстана, один из Беларуси.