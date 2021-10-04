Авария была устранена сегодня в полдень, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Магистральный водопровод в Аксае был повреждён второго октября при проведении строительно-монтажных работ по прокладке резервной линии от Бестауского водозабора до 10 микрорайона. В связи с этим подача водоснабжения города была прекращена. Воду в микрорайоны доставляли водовозы.
- В частном секторе в северной части города от улиц Абая, Советская и Южная водоснабжение было восстановлено вчера. Эта часть города обеспечивается водой с Акбулакского водозабора, - рассказал о ситуации на сегодняшний день заместитель акима Бурлинского района Еркебулан Ихсанов. – Акбулакский водозабор обеспечивает 2 519 кубов воды в сутки, что составляет 40% от потребности города. В три микрорайона Аксая был обеспечен подвоз воды.
По словам Еркебулана Ихсанова, ИП «Байсин», который повредил водопровод, восстановительные работы ведёт за свой счёт.
- Около 12:00 авария на магистральном водопроводе была устранена, - отметил замакима района.
Стоит отметить, что в районе был объявлен режим ЧС.
