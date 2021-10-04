К слову, стоимость рожков и спагетти уже заметно выросла, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Несколько дней назад в Уральске стало известно о том, что повысилась стоимость продукта №1
. В магазинах и ларьках хлеб и хлебобулочные изделия высшего сорта стали продавать на 10-20 тенге дороже. Если раньше буханку хлеба высшего сорта можно было купить по 140 тенге, то сейчас за неё придётся отдать 150-160 тенге.
Владелец пекарни с торговой маркой "Желаев нан" Олег Талецкий говорит, что в последний раз хлеб дорожал в конце прошлого года.
– Цены на хлеб и хлебобулочные изделия зависят от цен на муку. Есть, конечно, и косвенные расходы. Несколько раз поднимались цены на электричество и газ. В первую очередь, причина подорожания хлеба - это повышение стоимости муки. В июле мука высшего сорта стоила 145 тенге за килограмм, сейчас она стоит 187 тенге. Такая цена две недели назад была в "Белесе", а в "Желаевском КХП" и вовсе две недели нет муки. Там мука всегда была дороже. Цену на хлеб первого сорта поднимать не буду, я дал слово и сдержу его. В своих точках мы отпускаем социальный хлеб по одной буханке в одни руки, стоит он 80 тенге. Если кому-то интересно, то я работаю в минус, себестоимость буханки хлеба первого сорта - 105 тенге. Это благотворительная помощь для наших горожан. Если я и подниму, то только после нового года и стоить он будет 90 тенге за буханку. Стоимость хлеба высшего сорта наше предприятие ещё не поднимало, но большинство уже подняли и я тоже подниму. Запасы муки, которую я купил летом, закончились и я уже купил муку по 187 тенге, - рассказал Олег Талецкий.
Начальник финансово-аналитического отдела АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов" Талап Сапин отметил, что предприятие ежемесячно перерабатывает от пяти до шести тысяч тонн зерна. Больше перерабатывать они не могут, так как нет запасов зерна.
– Если мы начнём перерабатывать по восемь тысяч тонн зерна, через два месяца мы остановимся и коллектив из 530 человек останется без работы. Цену на муку первого сорта с ноября прошлого года поднимали только один раз, и то повысили только на 8%. Да, мука высшего сорта повысилась на шесть тенге, раньше она стоила 176 тенге, сейчас 182 тенге, это незначительное повышение. В прошлом году тонна зерна нам обходилась по 80 тысяч тенге, а в этом году она стоит 120 тысяч тенге. Зерно подорожало на 45-50%, а мука всего на 8%. Кроме этого ощущается нехватка зерна, нас выручает Россия, которая поставляет нам зерно, за него мы платим свои деньги, - пояснил Талап Сапин.
Коммерческий директор ТОО "Белес-Маркет" Талгат Кубаев заявил, что ещё одной причиной дефицита сырья является борьба переработчиков со скупщиками сырья, которые отправляют зерно на экспорт.
– Сложилось неравное положение между скупщиками зерна (трейдеры - прим. автора) и мукомолами. Трейдеры зерна имеют возможность возмещать сумму НДС в полном объеме, а это 12% от стоимости продукции. Мукомолы при экспорте готовой продукции не могут возмещать, потому что мы включены в систему управления рисками. Мы очень сильно зависим от российского зерна, при импорте мы не можем использовать зачётный НДС, который когда-то получили с экспорта продукции, приходится повторно платить. Внутренний рынок потребляет 20-30%, основную себестоимость, доходную часть составляет экспорт. Экспортные рынки потеряны, - говорит Талгат Кубаев.
Кроме этого, по словам Талгата Кубаева, немаловажную роль в повышении цены на продукцию повлияло повышение цены на дизтопливо. Солярки в период сельхозработ тратится немало, в том числе и во время пахотной, культивации. На прошлой недели, по его словам, и перевозчики объявили о повышении цены на свои услуги.
К слову, чтобы произвести одну тонну муки, нужно переработать 1,3 тонну зерна. Директор ТОО "Асан аул" Бейбит Асанов говорит, что в этом году урожай значительно меньше ежегодного. Представитель управления сельского хозяйства Денис Умашев его слова подтвердил и отметил, что в этом году собрано 124 тысячи тонн пшеницы.
– Такая ситуация сложилась в целом по Казахстану и в соседних областях России. Акимат области подал заявку на выделение дополнительного объема продовольственной пшеницы для обеспечения потребности наших мукомольных предприятий. На сегодняшний день продовольственная пшеница закупается по 95 тысяч тенге, килограмм произведенной муки будет стоить 135 тенге. Кроме этого, в резервный фонд закуплено 250 тонн продовольственной пшеницы. С стабфонде имеется 550 миллионов тенге, дополнительно ожидается выделение ещё 1,2 миллиарда тенге на стабилизацию цен социально-значимых продовольственных товаров, - заявил Денис Умашев.
К слову, повышение цены на муку неизбежно повлияет и на цены макаронных изделий.
– Цена на макароны уже повысилась, и возможно повысится еще больше. Потому что на них муки уходит больше, ещё есть другие затраты, такие как сушильные аппараты. Если закупочная цена зерна повысится, то повысится и цена всей готовой продукции, - заключил Талап Сапин.
