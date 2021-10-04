– Из-за закрытых границ они не смогли выехать обратно. Согласно законодательству, они могут находиться на территории стран ЕАЭС в течение одного года без уплаты таможенных платежей и налогов. Для таких иностранцев сначала разрешили не вывозить авто до 31 марта 2021 года. Однако некоторые границы закрыты и по сей день. Поэтому Совет Евразийской экономической комиссии вынес решение о продлении срока до 30 сентября этого года. То есть все, кто заехал в страну до пандемии, должны были вывезти свои автомобили до 30 сентября 2021 года. В противном случае они будут обязаны оплачивать налоги и таможенные пошлины в полном объеме. Это касается физических лиц - граждан стран, не являющихся членами ЕАЭС, - рассказал Кайрат Кенжегужин.

– В настоящее время население активно интересуется возможностями приобретения автотранспортных средств, ввезенных из Абхазии и Южной Осетии. Эти страны не являются участниками ЕАЭС. Без растаможки на нашей территории на таких автомобилях могут ездить только граждане Абхазии или Южной Осетии. Если наши граждане привезут оттуда машину в Казахстан и будут ее эксплуатировать, то они должны будут оплатить налоги и таможенные пошлины, - рассказал Кайрат Кенжегужин.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления таможенного администрирования ДГД по ЗКО Кайрат Кенжегужин, в прошлом году во время пандемии были закрыты границы многих государств, в том числе и Казахстана. В это время на территорию стран ЕАЭС, в состав которого входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан, заехали иностранные граждане на своих личных авто.Что касается, автомашин из Абхазии и Южной Осетии, то их можно эксплуатировать только после таможенной очистки.Также он отметил, что автомобили не вывезенные из ЗКО до 30 сентября (которые больше года находятся на территории области и за это время не были растаможены), будут остановлены и водворены в места временного хранения. Им разрешено будет ездить по территории ЗКО только после растаможки.