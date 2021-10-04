Нерастаможенным иностранным авто запретили ездить в ЗКО
Автомобили, ввезённые не из стран ЕАЭС, с 30 сентября начали останавливать. И если они не растаможены, их будут водворять на временное хранение, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал руководитель управления таможенного администрирования ДГД по ЗКО Кайрат Кенжегужин, в прошлом году во время пандемии были закрыты границы многих государств, в том числе и Казахстана. В это время на территорию стран ЕАЭС, в состав которого входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан, заехали иностранные граждане на своих личных авто.
– Из-за закрытых границ они не смогли выехать обратно. Согласно законодательству, они могут находиться на территории стран ЕАЭС в течение одного года без уплаты таможенных платежей и налогов. Для таких иностранцев сначала разрешили не вывозить авто до 31 марта 2021 года. Однако некоторые границы закрыты и по сей день. Поэтому Совет Евразийской экономической комиссии вынес решение о продлении срока до 30 сентября этого года. То есть все, кто заехал в страну до пандемии, должны были вывезти свои автомобили до 30 сентября 2021 года. В противном случае они будут обязаны оплачивать налоги и таможенные пошлины в полном объеме. Это касается физических лиц - граждан стран, не являющихся членами ЕАЭС, - рассказал Кайрат Кенжегужин.
Что касается, автомашин из Абхазии и Южной Осетии, то их можно эксплуатировать только после таможенной очистки.
– В настоящее время население активно интересуется возможностями приобретения автотранспортных средств, ввезенных из Абхазии и Южной Осетии. Эти страны не являются участниками ЕАЭС. Без растаможки на нашей территории на таких автомобилях могут ездить только граждане Абхазии или Южной Осетии. Если наши граждане привезут оттуда машину в Казахстан и будут ее эксплуатировать, то они должны будут оплатить налоги и таможенные пошлины, - рассказал Кайрат Кенжегужин.
Также он отметил, что автомобили не вывезенные из ЗКО до 30 сентября (которые больше года находятся на территории области и за это время не были растаможены), будут остановлены и водворены в места временного хранения. Им разрешено будет ездить по территории ЗКО только после растаможки.
