- Так, восьмилетняя девочка, которая осталась на улице без присмотра родителей подверглась насильственным действиям сексуального характера. Преступник для расположения ребенка купил ей мороженое, а затем обманным путем заманил к себе домой и там в течение нескольких часов совершал противоправные действия. В настоящее время прокуратурой подозреваемый предан суду, - рассказала Асель Беркалиева.

- Мужчина, находясь около железной дороги заметил девочку-подростка, которая шла в сторону дома, подбежал к ней и против ее воли совершил развратные действия. Судом он признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы, - пояснила Асель Беркалиева.

Не оставляйте на улице маленького ребенка без присмотра. Если ваши дети школьного возраста, пусть они всегда сообщают, где и с кем проводят время. Запретите ребенку гулять в опасных местах, дружить с ребятами, склонными к бродяжничеству, прогуливанию уроков.

Будьте внимательны к мужчинам-одиночкам, бесцельно прогуливающимся около подъезда, по школьному двору, возле детского сада. Сообщите об этом в полицию. Иногда достаточно участковому проверить документы, как потенциальный преступник исчезает из района.

Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо безопаснее, чем одному, особенно в позднее время. Преступника всегда привлекает одиноко гуляющий ребенок.

Предложите ребенку возвращаться с уроков, из кружков и секций в компании одноклассников, если нет возможности встречать его лично.

Постройте с ребенком теплые, доверительные отношения. Часто в беду попадают именно те дети, которым дома не хватает любви и понимания.

Как сообщила старший помощник прокурора ЗКО Асель Беркалиева, на сегодняшний день большая часть преступлений совершается по причине ненадлежащего присмотра за детьми со стороны родителей и близких. Оставшиеся без внимания дети не могут оказать сопротивление.В прокуратуре рассказали, что согласно материалам уголовных дел дети продолжают не закрывать входные двери, когда остаются дома одни, отзываются на различные предложения неизвестных лиц на улице, входят с незнакомыми людьми в лифты, проводят время в местах, отдаленных от возможности контроля за ними, не знают безопасных маршрутов домой.В прокуратуре ЗКО советуют родителям и опекунам принять меры по ограничению доступа ребенка в Интернет с помощью приложения «Родительский контроль».1. Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице. 2. Нельзя заходить в подъезд и лифт с незнакомыми людьми. 3. Нельзя садиться в чужую машину. 4. Нельзя никому рассказывать о распорядке дня в семье. 5. Нельзя принимать подарки от незнакомых людей и соглашаться на предложение пойти с ними. 6. Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты. 7. Нельзя открывать двери в квартиру, если дома нет взрослых (незнакомец может попросить воды, написать записку родителям, передать документы и т.д.) 8. Нельзя контактировать с «группой риска» (алкоголики, наркоманы, судимые и т.д.) даже если это соседи по подъезду или дальние родственники. 9. Нельзя предоставлять ребенку безграничный доступ в Интернет, установите определенные ограничения и обсудите их с детьми. 10. Нельзя терпеть насилие (физическое и сексуальное), нужно сообщить взрослым (кому доверяете).