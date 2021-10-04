В крупной компании Уральска открыты вакансии

На постоянную работу в ТД "Кама Казахстан" требуются: Адрес: Шолохова 20/2 Юрист - от 200 000 тг. Бухгалтер расчетного стола – от 180 000 тг. Бухгалтер по банковским операциям – от 150 000тг. Шиномонтажник - от 150 000 тг. Уборщица- от 80.000 тг. (на руки) Адрес: ул. Абулхаир Хана, 6А Уборщица- от 80.000 тг. (на руки) Шиномонтажник - от 150 000тг. Адрес: Шолохова 20/2 Шиномонтажник - от 150 000тг. Адрес: 7-й километр Саратовской трассы, строение 4/3 (Есть развозка персонала) Шиномонтажник - от 150 000тг. Продавец-консультант – от 100 000тг. Адрес: Чкалова,286 (переезд) Грузчик - от 100 000тг. + бонусы Обед за счет организации. Официальное трудоустройство График работы - 5/2 Тел.: 8 747 413 80 33 (можно прикрепить резюме на WhatsApp) 8 777 797 03 30 (можно прикрепить резюме на WhatsApp)