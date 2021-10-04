Опубликован рейтинг лучших государственных школ Алматы

Управление образования Алматы опубликовало рейтинг государственных школ, которые в 2020 году показали лучшие результаты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Рейтинг учитывает количество отличников и хорошистов, а также участие в олимпиадах.

На первом месте находится гимназия №12 имени Уалиханова в Медеуском районе Алматы. На второй строчке расположилась гимназия №132 в Ауэзовском районе. Третье место у школы-гимназии №59 в Турксибском районе.

В ТОП-3 по районам вошли школы Ауэзовского, Алмалинского и Турксибского районов города. На последнем месте - Жытысуский район.