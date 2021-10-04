– Мальчик поступил в больницу с переохлаждением тела, был реанимирован врачами. Его 31-летняя мать, жительница этого же района госпитализирована в послеродовое отделение районной больницы, - сообщили в облздраве.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay Случай произошел третьего октября в Индерском районе. 31-летняя женщина выбросила в уличный туалет своего новорождённого ребенка. Младенца нашла случайная прохожая, которая вызвала сотрудников полиции. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, малыша удалось спасти, он помещён в родильное отделение Индерской районной больницы.В пресс-службе департамента полиции отметили, что по данному факту ведется следствие. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.