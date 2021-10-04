Парни из Африки записали видеопоздравление акиму Актобе Асхату Шахарову с днём рождения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

День рождения аким Актобе отмечает третьего октября. Паблик ZTB | QAZAQSTAN опубликовал видео, на котором парни из Африки поздравляют Асхата Шахарова и целуют его портрет.

Стоит отметить, что заказать поздравление мог любой человек. Заказы принимают на Instagram-странице privet_iz_afriki. Стоимость видеопоздравления в конвертации в национальную валюту - 20,4 тысячи тенге.

В начале сентября «Поздравление из Африки» было адресовано акиму Усть-Каменогорска. В пресс-службе акимата тогда заявили, что кто-то специально заказал его, чтобы дискредитировать главу города.

Судя по странице профессиональных «поздравителей», их клиентами часто становятся жители Казахстана.

