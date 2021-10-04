Абат Шыныбеков месяц назад пообещал родителям продлить городские маршруты, чтобы дети могли добираться до школы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родители школьников месяц ждут обещание акима Уральска продлить городские маршруты Фото из архива "МГ" 3 сентября в акимат Уральска пришли родители учеников СОШ №37. Они живут в микрорайоне Жулдыз. По словам собравшихся, ещё в прошлом году был организован подвоз детей в школу, что значительно облегчало жизнь родителей. Однако в этом году его отменили и путь до школы занимает не менее часа. Дойти до остановок, где проезжают маршруты №33 и №5 также занимает много времени, и они не доезжают до школы. Тогда аким Уральска Абат Шыныбеков пообещал им продлить городские маршруты для удобства школьников. В редакцию "МГ" вновь обратились родители школьников, которые отметили, что уже прошёл целый месяц, а дети преодолевают до школы немыслимые расстояния в дождь и слякоть с тяжёлым рюкзаками и сменной обувью. Родители задают вопрос: сколько ещё ждать исполнения обещаний акима? В пресс-службе акимата Уральска ответили, что маршруты будут продлены, необходимо лишь подождать.
- Дело в том, что в микрорайоне Жулдыз узкие дороги, и там, где продлевают маршрут, нужно их расширить. С сегодняшнего дня уже начались работы по расширению улиц, они продлятся примерно две недели, - заверили в пресс-службе акимата Уральска.
