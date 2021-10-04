– Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Эвакуировано восемь человек, все они являются студентами ЗКАТУ имени Жангирхана. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, виновные лица и ущерб устанавливаются. Пожар локализован в 22:47, полностью ликвидировать его удалось в 22:57, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Случай произошел второго октября около 22:00. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, по адресу Жангирхана, 43 на втором этаже девятиэтажного общежития ЗКАТУ в комнате горели личные вещи.На месте работали девять пожарных и три единицы техники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.