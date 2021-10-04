Дым от пожара был виден в соседних районах города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Алматы

Возгорание началось около семи часов утра четвёртого октября в микрорайоне Айнагуль. Огнём был охвачен первый этаж частного жилого дома с переходом пламени на мансарду.

- Создалась угроза распространения на близстоящие соседние дома. Быстрому распространению способствовала деревянная обшивка, горючий утеплитель. Незамедлительно три звена газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, поданы стволы на защиту соседних домов и тушение пожара. Принятыми мерами пожар локализован меньше чем за час, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Жертв и пострадавших нет. В тушении участвовали 30 огнеборцев на девяти единицах техники. Стоит отметить, что в десяти метрах от дома находился пункт на замене масла. К счастью, пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки.

