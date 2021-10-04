Руслан Хайруллин найден живым и здоровым, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Приехал на работу и пропал: в Уральске ищут без вести пропавшего мужчину Как сообщила сестра пропавшего мужчины Арайлым Хайруллина, её 35-летний брат Руслан Хайруллин нашёлся живым и здоровым. Мужчина сам пришёл домой спустя почти месяц после исчезновения. Родственники не стали уточнять о том, где он находился всё это время. Напомним, о пропаже Руслана Хайруллина заявили его родственники. По их словам, мужчина приехал в город на работу и 6 сентября пропал. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.