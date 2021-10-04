В область завезена первая партия российской солярки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Солярка только по талонам или по 100 литров в один бак. Что происходит на заправках Уральска? Вот уже вторая неделя как на заправках ЗКО наблюдался дефицит дизельного топлива, его отпускали либо по талонам и картам, либо в ограниченном количестве. Тогда в управлении энергетики ЗКО пояснили, что такая ситуация с топливом в области сложилась из-за того, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод отпускает его в ограниченном количестве, а основной объем дизтоплива направляется на сельскохозяйственную работу и на КТЖ, и только потом происходит отгрузка по АЗС. 29 сентября в ведомстве сообщили, что прорабатывается вопрос о поставке дизельного топлива из России. Как выяснилось, сегодня, четвёртого октября в область уже завезли первую партию солярки из России. Исполняющий обязанности руководителя управления энергетики Кайрат Мухамбеткалиев рассказал, что в области имеются запасы дизельного топлива, которого хватит на 10-12 дней.
– Солярка появилась в свободной продаже в четырех сетях АЗС: "Конденсат", "Меркурий", "Бином" и "Нефтэк". Будет отпускаться по 262-263 тенге за литр. У "Нефтэка" немного дороже - 269 тенге за литр. Это дороже чем было, - отметил Кайрат Мухамбеткалиев.
