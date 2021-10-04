Волонтёрам удалось выкупить животных и дать им второй шанс, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: hvostiki_i_my/Instagram

Волонтёры опубликовали видео, как коня силой пытаются заставить запрыгнуть в грузовик.

View this post on Instagram

- Эти кони были на конюшне конного спорта и много тренеров обучали. Но там сменился руководитель и приказал четырёх коней сдать на мясо, и вот так их волокли в фуру. Один конь умер от сердечного приступа, остальных увезли на бойню, - написали волонтёры «hvostiki_i_my».

Трёх лошадей выкупили с откормочного цеха неравнодушные алматинцы. Волонтёры считают, что клуб решил отдать лошадей на убой из-за долгов.

- Мы спасли чистокровного жеребца. По дороге у нас случился казус и мы в срочном порядке искали коневозку, но в итоге спокойно уехали. Он сейчас будет на лечении, так как поранил себе ноги и хромает. Консул (серый конь на видео) и Саладин уехали в Байсерке. Состояние Консула было очень плохим, мы 15 минут пытались его затаскать в коневоз, - написал волонтёры.

View this post on Instagram

Ассоциация по защите животных в Казахстане Inucubo, которая продвигает законопроект о гуманном отношении к братьям нашим меньшим, отметили, что лошади всё понимают и такое отношение не должно быть безнаказанным.

- Обсуждая законопроект, на каждом совещании мы пытаемся объяснить государственным органам, что, несмотря на то, что с фаунистической точки зрения это может быть сельскохозяйственное животное, оно может использоваться как животное-компаньон, и именно поэтому юристами-зоозащитниками была предложена классификация животных для целей этого законопроекта. Иначе получается, что регулирование животного-компаньона будет по его виду. В данном конкретном случае бить лопатой жестоко, даже если животное направлено на забой, - прокомментировали видео в Inucubo.

Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своём написал, что третьего октября начата проверка по данной ситуации.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.