Трагедия произошла утром второго октября в Илийском районе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Видео с последствиями наезда распространяется в мессенджерах. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 38-летний водитель грузовика Iveco Magirus, следуя по улице Школьной в посёлке Байсерке, сбил 81-летнюю женщину. Женщина скончалась на месте происшествия. По данным полиции, она переходила дорогу в неположенном месте.

- Факт зарегистрирован в ЕРДР Илийского районного управления полиции с возбуждением уголовного производства по части 3 статьи 345 УК (нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека). По факту назначены необходимые экспертизы, - сообщили в ведомстве.

