По информации РГП "Казгидромет", 4 октября в Уральске сохранится погода ебз осадков. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +7. В Атырау ожидается ветер, переменная облачность без осадков. Днем +17 градусов, ночью +4. 16 градусов тепла и дождь ожидаются днем в Актау. Ночью температура опустится до 12 градусов тепла. В Актобе будет пасмурно. Температура воздуха днем +9 градусов, ночью +4. В Алматы синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью +5.