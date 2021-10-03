- При столкновении перевернулся автомобиль Toyota Prada. В результате пассажиры автомобиля Toyota Previa получили легкие травмы. В настоящее время собраны соответствующие документы, - пояснили с полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, авария произошла 1 октября около 20:10 на перекрестке улиц Бергалиева и Амандосова. Автомобиль марки Toyota Prada под управлением 22-летнего мужчины, двигаясь по улице Бергалиева при повороте налево в сторону улицы Амандосова, столкнулся с встречным автомобилем Toyota Previa.