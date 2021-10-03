1 октября в Областном казахском драматическом театре им.Х.Букеевой прошел торжественный вечер «Егемен елдің ұстазы», посвященный Дню учителя, организованный управлением образования ЗКО. На торжественном вечере приняли участие руководители областных, районных (городского) организаций образования, учителя и ветераны педагогического труда. Аким ЗКО Гали Искалиев поздравил учителей с праздником и поблагодарил за их нелегкий труд. - Поздравляю вас со Всемирным днём учителя! Примите мои искренние и добрые пожелания вам здоровья, и новых хороших событий в вашем благородном труде! В нашей области трудятся более 20 тысяч педагогов, которые обучают 160 тысяч детей. Это большой труд, за который учитель ежедневно заслуживает слова благодарности. Благодарю вас за доброту и терпение, постоянное самосовершенствование, благодаря которым дети получают нужные знания и навыки для будущей самостоятельной жизни! - сказал глава региона. Вечер, приуроченный к 30-летию Независимости Казахстана, открылся театрализованным танцевальным спектаклем «Наследие хана Жангира» и завершился литературным мюзиклом «Моя Родина Казахстан». В ходе мероприятия учителям были вручены «Благодарственные письма» акима Западно-Казахстанской области, нагрудные знаки Министерства образования и науки Республики Казахстан «Ы.Алтынсарина», «Почетного работника образования», «За вклад в образование Западно-Казахстанской области». Также были награждены победители республиканского конкурса «Лучший педагог-2021» и обладатели номинаций «Жасампаздар жаршысы», «Шабыт шалқары», «Парасат жолымен», «Ровесники Независимости», «Педагогическая династия».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.