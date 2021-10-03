Предварительно, автомобиль загорелся из-за замыкания. Полицейский автомобиль сгорел в Атырау Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области По информации департамента полиции Атырауской области, 1 октября около 18:30 по улице Азаттык загорелся автомобиль Nissan Almera.
- Пострадавших нет. По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в полиции.
Али ЖУМАНОВ