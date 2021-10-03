Об этом сообщили в управлении предпринимательства и инвестиций Алматы в ответ за запрос корреспондента портала «Мой ГОРОД».

О том, что с двумя крупными ритейлерами ведут переговоры о заходе на рынок в Алматы, впервые стало известно в начале января этого. Тогда руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин говорил, что «Пятёрочка» хочет вернутся в Алматы и работать на площадях 250-300 квадратных метров. 7-Eleven планировал вести бизнес в формате 50-60 квадратных метров на первых этажах жилых домов. В апреле сообщалось, что «Пятёрочка» перенесла обсуждения на июль, а 7-Eleven пересмотрели сроки из-за пандемии и могут открыться не раньше ноября - декабря 2021 года.

В августе стало известно, что до конца года ритейлеры не зайдут на рынок Алматы.

- Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы сообщает, что торговые сети на данный момент не подтвердили намерения по открытию своих магазинов на территории города Алматы, - говорится в ответе на запрос редакции от первого октября.

«Пятёрочка» - российская сеть продовольственных магазинов «у дома». Первый магазин торговой сети открылся в 1999 году в Санкт-Петербурге. В 2004 году «Пятерочка» вышла по франшизе в Казахстан. Через три года договор с франчайзи был расторгнут.

7-Eleven — оператор крупнейшей сети небольших магазинов в 18 странах мира. Компания начала своё существование в 1927 году в Далласе, Техас.

