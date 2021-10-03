В городском отделе жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что была проведена корректировка проектно-сметной документации. Сумма проекта увеличилась почти в два раза. - Сейчас проект оценивается в сумму 700 миллионов тенге. Будет благоустроена территория вдоль проспекта Абулхаир хана до улицы Сырыма Датова. Работы начаты в августе. Предусмотрены зона отдыха для людей, будут установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны, перголы – это декоративные навесы. Также площадки для воркаута и детские игровые площадки. Завершить проект планируем в будущем году, - сообщил руководитель отдела Жандос Дуйсенгалиев. Отметим, что ранее на месте зеленого бульвара действовал стихийный рынок. Здесь прямо с земли шла реализация мяса, рыбы, овощей и фруктов. Официальные продавцы жаловались на стихийных торговцев, что те отбивают у них клиентов. Людей возмущала антисанитария на прилегающей территории. - Много жалоб поступает на стихийную торговлю в окрестностях центрального рынка. Мы хотим благоустроить эту территорию. Сейчас делаются чертежи. Планируется организовать там парковку для автомобилей. Благоустройство охватит семь прилегающих улиц и позволит исключить стихийную торговлю, - отметил заместитель акима Уральска Мирас Мулкай. Городские власти проинформировали, что сейчас разрабатываются и другие проекты по благоустройству общественных мест областного центра.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.