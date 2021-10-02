Аким Бурлинского района сообщил, что сфере образования всегда уделяется должное внимание, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Мы - ровесники Независимости тоже растем вместе с нашей страной и развиваемся, - гордо сказали педагоги.

На встречу с акимом были приглашены учителя начальных классов, предметники школ Аксая и сельских школ, а также воспитатели детсадов, кому в этом году исполнилось 30 лет (они являются ровесниками Независимости). Вниманию присутствующих был представлен фильм, повествующий о деятельности молодых педагогов Бурлинского района. А после учителя рассказали о себе, о работе, о сфере образования Бурлинского района, отметив при этом, что за годы Независимости в районе были построены новые школы, детсады.Аким Бурлинского района Миржан Сатканов сообщил, что сфере образования всегда уделяется должное внимание. И это касается не только улучшения материально-технической базы школ, но и улучшения жилищных условий педагогов. Так в ближайшие годы будет построено общежитие на 70 мест. Аким района поздравил педагогов с Днём учителя и пожелал им успехов на ниве просвещения.