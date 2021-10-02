В рамках рабочей поездки аким ЗКО Гали Искалиев познакомился с работой данного предприятия. ТОО «Eurasian Trend» на рынке строительных материалов работает более 4 лет. За это время владелец компании Бибулат Хайрушев вложил в свое производство свыше 1 млрд. тенге (около 300 млн тенге – это льготные кредиты от государства на поддержку бизнеса). Только в 2021 году на покупку нового итальянского оборудования по изготовлению межкомнатных дверей ТОО «Eurasian Trend» оформило заём в размере 120 млн тенге через АО «Фонд «Даму». Бизнесмен рассказал, что на своем предприятии они производят до 200 межкомнатных дверей в сутки, это свыше 5 тыс. штук в месяц. В этом году, после закупа дополнительного оборудования, в ТОО «Eurasian Trend» намерены увеличить производство дверей до 10 тысяч штук за месяц. Рынок сбыта дверной продукции достаточно широк – это не только Уральск, но и Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актобе, Костанай, Шымкент, Туркестан, Кызылорда, Тараз, Караганда. Коллектив предприятия слаженный. В нем трудится 80 человек. Причем, 50% работников, занятых изготовлением дверей, – женщины. Как отмечает Бибулат Хайрушев, представительницы слабого пола более ответственно подходят к работе, двери в их исполнении получаются легкими и красивыми. – Один из важных для нас вопросов – мы работаем в арендованных зданиях. Цеха, склады находятся на площади 3 тысячи квадратных метров. В наших планах – расширение производства, увеличение номенклатуры производимых товаров. Но так как мы находимся на чужой территории, не можем себе позволить строительство дополнительных цехов, – озвучил перед акимом ЗКО главную проблему своего производства руководитель ТОО «Eurasian Trend».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.