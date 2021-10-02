По информации РГП "Казгидромет", 3 октября в Уральске ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +14 градусов. ночью +8. В Атырау переменная облачность, днем +16 градусов, ночью +3. До 18 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов. В регионе ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду. Погоду без осадков синоптики прогнозируют в Актобе. Днем +15 градусов, ночью +7. В Алматы будет облачно. Температура воздуха днем составит +14 градусов, ночью опустится до +3 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.