Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау

Мужчину оштрафовали на 43 тысячи тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что в аэропорту Атырау при посадке пассажиров на рейс до Кутаиси 20-летний гражданин Грузии закурил у самолёта. Его оштрафовали на 43 тысяч тенге.

В этот же день свои порывы не сдержали 43-летние жительница Алматы и житель Алматиниской области. Они решили выкурить сигарету на борту самолёта.

- В отношении правонарушителей также составлены административные протоколы за потребление табачных изделий на борту воздушного судна и наложен штраф в размере 50 МРП (145 850 тенге), - сообщили в ведомстве.

С начала года транспортные полицейские привлекли к ответственности 752 человека за курение в неустановленных местах.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.