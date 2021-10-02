Взятки, по версии следствия, они получали на системной основе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Антикоррупционная служба сообщила, что в Актюбинской области проводят досудебное расследование в отношении директора и других сотрудников областного филиала республиканской ветеринарной лаборатории при комитете ветконтроля.

- Должностные лица указанного филиала подозреваются в получении взяток на системной основе в общей сумме более 1 млн 800 тысяч тенге от директора подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ремонту районных ветеринарных лабораторий, - говорится в сообщении.

Все подозреваемые находятся под стражей.

