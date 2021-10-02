Аварию обещают устранить за три дня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Аксай остался без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе Сегодня, 2 октября, в г.Аксай был поврежден магистральный водопровод. Об этом сообщается на странице аппарата акимата Аксая в Facebook. - При проведении строительно-монтажных работ по прокладке резервной линии от Бестауского водозабора до 10 микрорайона был повреждён основной магистральный водопровод. В связи с этим подача водоснабжения прекращена. Сроки устранения аварии: ориентировочно 3 дня. На момент прекращения водоснабжения в микрорайоны будет организован подвоз воды. О ходе работ будет дополнительно сообщаться, - говорится в публикации. Аксай остался без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе Аксай остался без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе Аксай остался без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.