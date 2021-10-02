50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейСемье нужно было собрать 400 тысяч тенге для поездки в Самару. У больной девочки из Уральска высыхает нога Анастасия Бузгон Анастасия Бузгон - инвалид детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Редакция "МГ" несколько раз объявляла сбор.Каждые полгода мама возит Настю на противорецидивное лечение в Самару. Женщина воспитывает Настю одна. Сейчас Настя с мамой Любовью Киркиной снова собираются в клинику Середавина в Самару на очередной противорецидивный курс, назначенный на 10 октября. Сбор мы объявляли 29 сентября. Сегодня, 2 октября, мама Насти сообщила, что необходимая сумма собрана. - Мы собрали нужную сумму, даже чуть больше. На оставшиеся  деньги , если получиться, хотим пройти консультацию ортопеда. Спасибо всем большое.  И большое спасибо вашей газете, что столько лет помогаете на, - рассказала Любовь Киркина. Между тем продолжается сбор денег на лечение маленького Никиты Астафьева, у которого врачи диагностировали рак. Страшную болезнь удалось победить. Но сейчас Никита нуждается в имуннотерапии. Он почти год находится в клинике Турции. Деньги нужны и на дорогой укол для годовалой Фатимы Аскар с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Такой же диагноз был у Эмира из Аксая, которому в этом году удалось собрать 1 миллиард тенге за дорогостоящий укол. Еще полтора миллиона тенге требуется на реабилитацию и обследование Камиллы Нугумашевой с диагнозом гиперинсулизм. Девочке три года назад поставили редкий диагноз - врождённый гиперинсулинизм. С этого времени она каждый день пьёт лекарство, чтобы продолжать жить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  