"КазМунайГаз" ответил на заявление об угрозе срыва авиаперевозок в Казахстане
Дефицита авиатоплива на внутреннем рынке не ожидается, заявили в нацкомпании.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Ранее в пресс-службе авиакомпании Air Astana заявили, что они обеспокоены значительным снижением объёмов производства авиатоплива в Казахстане, что привело к критическому уровню запасов топлива на балансе авиакомпании.
- Неделей ранее министерство энергетики Казахстана заявило, что для увеличения производства дизельного топлива, в октябре текущего года производство авиатоплива на Шымкентском НПЗ будет сокращено в два раза. Помимо этого, на октябрь запланирован плановый ремонт на Павлодарском НПЗ, приостановлены отгрузки авиатоплива с Атырауского НПЗ, а импорт данного вида топлива в страну полностью остановлен. Национальная компания «КазМунайГаз» заявляла об обеспечении внутреннего рынка аиакеросином общим объёмом в 35 000 тонн. Однако бесперебойное выполнение действующих рейсов только авиакомпании Air Astana требует ежемесячного потребления 30 000 тонн авиатоплива. При этом международные рейсы из Казахстана постепенно восстанавливаются и число рейсов авиакомпании растёт, - говорится в сообщении.
Air Astana обратилась к правительству с предложением перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ, а также возвратить прежние объёмы производства авиакеросина как минимум до возобновления поставок импорта.
Между тем на сайте нацкомпании "КазМунайГаз" опубликовано сообщение о том, что дефицита топлива в стране не ожидается.
- АО НК «КазМунайГаз» сообщает, что информация о предполагаемом дефиците авиатоплива не соответствует действительности. Полагаем, что опасения компании «Эйр Астана» основаны на ранее рассматриваемых Министерством энергетики РК вариантах изменения объемов производства авиатоплива в целях увеличения выработки дизельного топлива с учетом текущей ситуации на внутреннем рынке страны.
В настоящий момент планы КМГ основаны на поддержании производства авиатоплива в достаточном объеме, который с учетом накопленных запасов и уровня потребления полностью покрывает спрос внутреннего рынка страны. В этой связи, дефицита авиатоплива в Казахстане не ожидается, - говорится на сайте компании.
Стоит отметить, что стране наблюдается дефицит дизельного топлива. В ЗКО его запасов хватало только до конца этой недели. Многие АЗС отпускали солярку только по талонам. Те, у кого ДТ оставалось в запасе повысили его стоимость до 289 тенге за литр.
