Всего на регион закуплено 68 тысяч доз вакцин российского производства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырауской области 722 семейные пары находятся в очереди на ЭКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, в 2021 году закупили 68 000 доз противогриппозной вакцины «Гриппол+». Деньги были выделены из бюджета.
- Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. С 15 сентября в области начался плановая иммунизация против этой болезни. Делается это для того, чтобы у граждан успел выработаться устойчивый иммунитет к гриппу в период острых респираторных заболеваний. Всего с 15 сентября и по сегодняшний день по области привито 14 719 человек, из них дети до 14 лет - 1 808, взрослое население – 12 911, - рассказал Мухамгали Арыспаев.
Как стало известно, по категориям взрослого населения вакцинировано:
  • с хроническими заболеваниями – 7 129 человек;
  • медицинских работников – 2 894;
  • беременные – 367;
  • школьники старше 15 лет – 223;
  • лица в учреждениях закрытого типа (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, интернаты для детей инвалидов) – 73;
  • контингент домов престарелых и инвалидов – 696.
Ранее мы писали, кто может бесплатно привиться от гриппа в Казахстане и как совместить вакцины против коронавируса и гриппа.

Кто может привиться бесплатно:

  • медицинские работники;
  • беременные женщины;
  • дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;
  • воспитанники детских домов и домов ребёнка;
  • контингент домов престарелых;
  • лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.

Не попадающие в эти категории граждане могут привиться в частных центрах вакцинации. Стоимость варьируется от двух до 10 тысяч тенге в зависимости от производителя.

  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.