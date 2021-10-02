- Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. С 15 сентября в области начался плановая иммунизация против этой болезни. Делается это для того, чтобы у граждан успел выработаться устойчивый иммунитет к гриппу в период острых респираторных заболеваний. Всего с 15 сентября и по сегодняшний день по области привито 14 719 человек, из них дети до 14 лет - 1 808, взрослое население – 12 911, - рассказал Мухамгали Арыспаев.

с хроническими заболеваниями – 7 129 человек;

медицинских работников – 2 894;

беременные – 367;

школьники старше 15 лет – 223;

лица в учреждениях закрытого типа (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, интернаты для детей инвалидов) – 73;

контингент домов престарелых и инвалидов – 696.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, в 2021 году закупили 68 000 доз противогриппозной вакцины «Гриппол+». Деньги были выделены из бюджета.Как стало известно, по категориям взрослого населения вакцинировано:Ранее мы писали, кто может бесплатно привиться от гриппа в Казахстане и как совместить вакцины против коронавируса и гриппа.

Кто может привиться бесплатно:

медицинские работники;

беременные женщины;

дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;

воспитанники детских домов и домов ребёнка;

контингент домов престарелых;

лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.

Не попадающие в эти категории граждане могут привиться в частных центрах вакцинации. Стоимость варьируется от двух до 10 тысяч тенге в зависимости от производителя.

