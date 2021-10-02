- Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. С 15 сентября в области начался плановая иммунизация против этой болезни. Делается это для того, чтобы у граждан успел выработаться устойчивый иммунитет к гриппу в период острых респираторных заболеваний. Всего с 15 сентября и по сегодняшний день по области привито 14 719 человек, из них дети до 14 лет - 1 808, взрослое население – 12 911, - рассказал Мухамгали Арыспаев.Как стало известно, по категориям взрослого населения вакцинировано:
- с хроническими заболеваниями – 7 129 человек;
- медицинских работников – 2 894;
- беременные – 367;
- школьники старше 15 лет – 223;
- лица в учреждениях закрытого типа (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, интернаты для детей инвалидов) – 73;
- контингент домов престарелых и инвалидов – 696.
Кто может привиться бесплатно:
- медицинские работники;
- беременные женщины;
- дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;
- воспитанники детских домов и домов ребёнка;
- контингент домов престарелых;
- лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.
Не попадающие в эти категории граждане могут привиться в частных центрах вакцинации. Стоимость варьируется от двух до 10 тысяч тенге в зависимости от производителя.