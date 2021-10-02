- Сейчас по данному уголовному делу проводится досудебное расследование по части первой статьи 190 УК РК "Мошенничество", - отметили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, жительница города обманула трёх человек, пообещав им найти американскую валюту по сниженной цене. Сумма ущерба составила 1,3 млн тенге. По данным полиции, один из потерпевших отдал мошеннице 645 тысяч тенге, двое других 300 и 400 тысяч тенге соответственно. Получив деньги, женщина пропала.