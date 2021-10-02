Жертвой мошенницы стали три человека, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На 1,3 млн тенге обманула жителей Атырау мошенница, пообещав им купить дешевые доллары Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, жительница города обманула трёх человек, пообещав им найти американскую валюту по сниженной цене. Сумма ущерба составила 1,3 млн тенге. По данным полиции, один из потерпевших отдал мошеннице 645 тысяч тенге, двое других 300 и 400 тысяч тенге соответственно. Получив деньги, женщина пропала.
- Сейчас по данному уголовному делу проводится досудебное расследование по части первой статьи 190 УК РК "Мошенничество", - отметили в ведомстве.
Али ЖУМАНОВ