- В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность, вечером - проливные дожди. В дневное время температура воздуха составит +12..+14, ночью похолодает до +4..+6. Ветер западный до 15 километров в час.
- В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +11..+13 градусов, ночью - +3..+5 градусов. Ветер северо-западный до 15 километров в час.
- В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер северо-западный до 25 километров в час.
- В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер восточный до 30 километров в час.
