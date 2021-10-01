Цена повысилась на хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В уральских магазинах и ларьках повысилась цена на булку хлеба из муки высшего сорта.
- Всегда покупала хлеб по 140 тенге, а сегодня он уже стоит 150 тенге. Ну, что это такое? Власти только и умеют цены повышать, а пенсии и зарплаты все те же. Как нам жить прикажете? И овощи дорогие, это в сезон уборки-то. А что зимой будет? Теперь вот и хлеб подорожал. Может для кого-то это не деньги, а мы живем на пенсию в 60 тысяч тенге. Коммуналка дорогая, лекарства дорогие, продукты дорогие. Вот хоть ложись и умирай, - возмущается пенсионерка Алима апа.
К слову, в некоторых магазинах "вышку" и вовсе продают по 160 тенге.
Между тем продавцы магазинов говорят, что цена повысилась только на хлеб и хлебобулочные изделия из муки высшего сорта.
- Покупаем хлеб у ИП "Котов". По новой цене нам его привезли сегодня, первого октября. Раньше мы его покупали по 135 тенге за булку и продавали по 140 тенге. Сегодня он уже дороже. Цена повысилась и на батон, - говорят продавцы.
Между тем изданию "Уральская неделя
" подорожание хлеба прокомментировал владелец пекарни с торговой маркой "Желаев нан" Олег Талецкий.
По его словам, последний закуп муки высшего сорта для производства они сделали по 187 тенге за килограмм, а в середине лета она стоила 145 тенге. И это не последняя отпускная цена на муку, по словам Талецкого. Из-за неурожайного лета на рынке пшеницы намечается дефицит зерна.
- На Желаевском элеваторе муки на продажу нет. Мы купили с мельницы агрофирмы «Белес». Зерно и мука будут и дальше продолжать расти в цене, а мы, пекари, вынуждены поднять цену на свою продукцию, и это произойдет в ближайшие 7-10 дней, — уверен Талецкий.
Нехватку зерна на элеваторах области подтвердил начальник коммерческого отдела ТОО «Белес-Маркет» Талгат Кубаев. По его словам, пшеница 3-го и 4-го класса, по сравнению с прошлым годом, подорожала с 80 тенге до 110-120 тенге, и рост цены продолжится и дальше.
— Мы наблюдаем влияние засухи, в этом сезоне фермеры собрали зерна в 2-2,5 раза меньше, чем прошлым летом, — сообщил Кубаев. – И по качеству зерна оно больше фуражное, для хлебопечения не пригодное.
Создавшуюся на рынке зерна и муки ситуацию руководитель агрофирмы «Белес» называет «штормовой». По его словам, цены сейчас формирует российский зерновой рынок, а в соседних регионах тоже засуха, урожай зерновых у них тоже мал. «А мы сейчас на 60-70% зависим от российских поставок зерна», — говорит Кубаев. - Как поведут себя в этой ситуации фермеры — понятно. Они, по возможности, будут оттягивать реализацию своего зерна, ожидая цены больше, чем сейчас. Так что стоимость и зерна, и муки будет двигаться выше, это неизбежно.
Стоит отметить, что о резком подорожании хлеба в республике начали говорить ещё летом. Причем, эксперты говорили о скачке цены в два раза. К весне 2022 года, по мнению экспертов, стоимость булки хлеба составит около 200 тенге.
Между тем 28 сентября в министерстве сельского хозяйства высказались о ценах на хлеб в Казахстане с учетом роста цен на муку, пишет Tengrinews.kz.
- Наблюдается рост цены на пшеницу, и не только в Казахстане, но и на мировом рынке. Вместе с тем нужно отметить, что хлеб из муки первого сорта относится к так называемому социальному хлебу и внесен в перечень товаров, по которым ведется регулирование цены. Соответственно, если взять аналитику, мы не видим резкого роста цен на хлеб. Цена на социальный хлеб в регионах стабильная, - сообщил на брифинге СЦК директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства Азат Султанов.
Сейчас, по его словам, ажиотажного спроса на муку и пшеницу не наблюдается, обе позиции есть на рынке в достаточном количестве.
- Уборка практически завершена, в закромах этот хлеб есть. Зерно перерабатывается в муку и в достаточном количестве доставляется на хлебопекарные предприятия, - добавил он.
Отметим, что в последний раз в ЗКО хлеб дорожал
в ноябре прошлого года. Тогда булка хлеба повысилась со 120 тенге до 135-140 тенге.
