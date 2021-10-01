32-летнюю мошенницу задержали полицейские, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото предоставлено ДП Алматы

Женщина, ранее уже судимая за мошенничество, размещала фейковые объявления о сдаче квартир в аренду. Она брала фотографии реальных квартир из других объявлений и указывала более низкую цену.

- Переговоры с клиентами велись по телефону, и убеждая их в чистоте своих намерений, предлагала перечислить предоплату на баланс. Когда же потерпевшие перечисляли деньги, мошенница тут же удаляла объявление и отключала сотовый телефон, - написал заместитель департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Задержанной вновь инкриминируют статью за мошенничество. Женщина водворена в изолятор временного содержания в Алматы.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.