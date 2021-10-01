В первую очередь к отоплению подключат социальные объекты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Соответствующее поручение дал аким Алматы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сегодня, первого октября в Алматы резко похолодало. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха не будет превышать пяти градусов тепла.

- В первую очередь к отоплению подключат здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты, исходя из специфики работы этих организаций, требующих условий повышенной комфортности. Далее к теплу будут подключать многоквартирные жилые дома, а затем иных потребителей тепловой энергии, - сообщили в акимате города.

Ранее отмечалось, что готовность теплоисточников, газовых сетей, котельных была обеспечена на 100%.

Стоит отметить, что частные дома уже начали начали отапливаться, что негативно сказывается на качество воздуха в городе.