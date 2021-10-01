– Для того, чтобы продать их, а вырученные средства обратить в доход государства, необходимо соответствующее решение суда. Но есть такие случаи, когда оглашенное решение суда об уничтожении не исполняется. К примеру, в акимате Уральска находятся 6,7 миллионов единиц табачных изделий, на хранение которых потрачено более 58 миллионов тенге за три года, - отметил Нурлан Есенгалиев.

– Вроде с виду кажется, что это не такая уж и большая проблема, но в части траты ресурсов играет немаловажную роль. На задержание браконьеров, конфискацию имущества, доставку на склады, хранение задействуются много людей и тратятся бюджетные деньги. Есть у нас конфискованные вещи, которые годами хранятся на складах. Вместо того, чтобы приносить пользу республиканскому бюджету, наоборот, увеличиваются расходы. Это неправильно, на хранении есть табачные изделия, рыба, рога сайги. В месячный срок вы должны навести порядок, либо уничтожьте, либо продайте, а деньги обратите в доход государства. Из конфискованных за три года 3 272 сайгачьих рогов, только 918 уничтожены. В советское время их оформляли и продавали через соответствующие органы. Территориальная инспекция по лесному хозяйству и животному миру должна совместно с министерством проработать этот вопрос, ведь более трёх тысяч рогов сайги будут стоить немалых денег. Ведь мы их и не продаем, и не уничтожаем. Тогда куда всё девается? В незаконный оборот? Органам прокуратуры необходимо также обратить на это внимание, - заявил Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам исполняющего обязанности руководителя управления финансов по ЗКО Нурлана Есенгалиева, хранение конфискованных вещей осуществляется за счёт местного бюджета. К примеру, на хранении у местных исполнительных органов находятся 2,7 тонны рыбы, на что потрачено более 50 миллионов тенге из средств местного бюджета.Глава региона Гали Искалиев подчеркнул, что за два года на хранение таких вещей потрачено 100 миллионов тенге.