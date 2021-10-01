Конфискованные вещи по несколько лет хранятся на складах и в морозильных камерах, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 60 млн тенге потратило государство на хранение конфискованных сигарет в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам исполняющего обязанности руководителя управления финансов по ЗКО Нурлана Есенгалиева, хранение конфискованных вещей осуществляется за счёт местного бюджета. К примеру, на хранении у местных исполнительных органов находятся 2,7 тонны рыбы, на что потрачено более 50 миллионов тенге из средств местного бюджета.
– Для того, чтобы продать их, а вырученные средства обратить в доход государства, необходимо соответствующее решение суда. Но есть такие случаи, когда оглашенное решение суда об уничтожении не исполняется. К примеру, в акимате Уральска находятся 6,7 миллионов единиц табачных изделий, на хранение которых потрачено более 58 миллионов тенге за три года, - отметил Нурлан Есенгалиев.
Глава региона Гали Искалиев подчеркнул, что за два года на хранение таких вещей потрачено 100 миллионов тенге.
– Вроде с виду кажется, что это не такая уж и большая проблема, но в части траты ресурсов играет немаловажную роль. На задержание браконьеров, конфискацию имущества, доставку на склады, хранение задействуются много людей и тратятся бюджетные деньги. Есть у нас конфискованные вещи, которые годами хранятся на складах. Вместо того, чтобы приносить пользу республиканскому бюджету, наоборот, увеличиваются расходы. Это неправильно, на хранении есть табачные изделия, рыба, рога сайги. В месячный срок вы должны навести порядок, либо уничтожьте, либо продайте, а деньги обратите в доход государства. Из конфискованных за три года 3 272 сайгачьих рогов, только 918 уничтожены. В советское время их оформляли и продавали через соответствующие органы.  Территориальная инспекция по лесному хозяйству и животному миру должна совместно с министерством проработать этот вопрос, ведь более трёх тысяч рогов сайги будут стоить немалых денег. Ведь мы их и не продаем, и не уничтожаем. Тогда куда всё девается? В незаконный оборот? Органам прокуратуры необходимо также обратить на это внимание, - заявил Гали Искалиев.
