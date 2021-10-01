Авиакомпания с таким заявлением выступает не первый год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе перевозчика заявили, что компания обеспокоена значительным снижением объёмов производства авиатоплива в Казахстане, что привело к критическому уровню запасов топлива на балансе авиакомпании.

- Неделей ранее министерство энергетики Казахстана заявило, что для увеличения производства дизельного топлива, в октябре текущего года производство авиатоплива на Шымкентском НПЗ будет сокращено в два раза. Помимо этого, на октябрь запланирован плановый ремонт на Павлодарском НПЗ, приостановлены отгрузки авиатоплива с Атырауского НПЗ, а импорт данного вида топлива в страну полностью остановлен. Национальная компания «КазМунайГаз» заявляла об обеспечении внутреннего рынка аиакеросином общим объёмом в 35 000 тонн. Однако бесперебойное выполнение действующих рейсов только авиакомпании Air Astana требует ежемесячного потребления 30 000 тонн авиатоплива. При этом международные рейсы из Казахстана постепенно восстанавливаются и число рейсов авиакомпании растёт, - говорится в сообщении.

Air Astana обратилась к правительству с предложением перенести сроки ремонтных работ на казахстанских НПЗ, а также возвратить прежние объёмы производства авиакеросина как минимум до возобновления поставок импорта.

Стоит отметить, что с подобным заявлением компания уже обращалась в сентябре 2016 и 2017 годов.

Что касается переноса ремонта на казахстанских НПЗ, то директор департамента нефтепереработки и нефтехимии «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев ранее говорил, что ремонт на заводе проводить необходимо для исключения производственных рисков в работе предприятия. Поэтому перенос сроков ремонта Павлодарского завода на следующий год не представляется возможным.

– В этом году ремонт Павлодарского завода переносился дважды. Сначала ремонт был перенесен с июля на сентябрь, затем с сентября на октябрь. Основная причина переноса сроков – необходимость поддержания баланса на внутреннем рынке дизельного топлива, в том числе с учётом спроса сельхозтоваропроизводителей. Хочу подчеркнуть, что капитальный ремонт Павлодарского завода не проводился с 2018 года. В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работы плановый текущий ремонт на отечественных НПЗ проводится ежегодно. При этом капитальный ремонт проводится один раз в три года, - сказал Макеев 29 сентября.