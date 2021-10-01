50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейНа предстоящие курсы иммунотерапии у семьи денег не хватает, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Маленькому Никите из ЗКО начали иммунотерапию, но на лечение денег у семьи не хватает У Никиты Астафьева из Шынгырлауского района врачи диагностировали рак четвёртой степени, нейробластому забрюшного пространства. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии в Турции. Врачи утверждают, что Никита может вылечиться. Он уже прошел курсы химиотерапии, после которой опухоль практически исчезла. Вот уже на протяжении полугода казахстанцы собирают средства на иммунотерапию для Никиты. Ведь после химиотерапии иммунитет мальчика ослаб и ему требуется реабилитация. Всего врачи рекомендовали пройти пять курсов, один из которых Никита уже получил. Однако дальнейшее лечение зависит от денег, которых у семьи Астафьевых не хватает. Пять курсов иммунотерапии стоят 155 миллионов тенге. С помощью неравнодушных граждан удалось собрать почти 133 миллиона тенге. До конца курса лечения им нужно собрать ещё чуть более 21 миллиона тенге. Семья надеется и верит, что до намеченного срока им удастся собрать деньги. В противном случае Никита не сможет продолжить лечение.
– Обращаемся ко всем соотечественникам с просьбой помочь нам. Не проходите мимо нашей беды. Мы мечтаем увидеть нашего сына за партой, чтобы он как и все свои сверстники бегал, прыгал, радовал нас своими успехами. Он очень смышлёный мальчик, умный, держится молодцом. У него есть шанс на здоровое будущее и на счастливое детство, так помогите нам подарить ему этот шанс, - говорит отец Никиты Сергей Астафьев.
Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ3 8722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 8 777 194 37 05. Фото предоставлено Сергеем Астафьевым 