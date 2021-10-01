Температура выше нормы ожидается на большей части ЗКО в октябре

В РГП «Казгидромет» рассказали, какая погода ждёт казахстанцев в октябре, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около многолетней нормы на большей части страны. Выше нормы на один градус ожидается на большей части ЗКО, а также в Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях.

На больше части страны ожидаются осадки около нормы. Меньше нормы прогнозируют в Мангистауской, на большей части Атырауской и Актюбинской областях.

Холодный антициклон из районов Скандинавии и Баренцева моря в начале октября будет формировать погоду в западной половине республики. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до заморозков (+1..+3 градуса), днём до +10...+15 градусов.

Во второй и третьей декадах октября ожидаются кратковременные волны тепла, днём воздух прогреется до +13..+18 градусов.

